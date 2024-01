Supercoppa Italiana 2024, Parisi: “Napoli forte e con entusiasmo, ma la Fiorentina darà il massimo”

“Ci sono sensazioni ed emozioni diverse, cercheremo di dare il massimo. Siamo arrivati ieri, ci stiamo ambientando, per noi è come un nuovo inizio. Il format di questo torneo è da partita secca, noi sappiamo quanto è importante in una gara del genere essere concentrati su ogni dettaglio perché non è come il campionato che perdi una sfida e poi recuperi in quella dopo. Qui essendo una gara secca se perdi vai a casa quindi dobbiamo stare attenti anche perché sappiamo che il Napoli è una squadra forte e noi vogliamo vincere”. Fabiano Parisi parla ai canali social della Fiorentina in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

“Loro vengono da una vittoria all’ultimo ottenuta contro la Salernitana quindi l’umore e l’entusiasmo sono al massimo – prosegue il terzino ex Empoli -. Sappiamo che non hanno passato un buon periodo ma cercheranno di dare il meglio. Noi ovviamente siamo la Fiorentina, sappiamo come dobbiamo affrontarli avendolo già fatto più di una volta, dobbiamo essere concentrati”.