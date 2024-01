F1, Malesia a lavoro per tornare in calendario: circuito Sepang pronto a ospitare il Gp dal 2026

A circa dieci anni dall’ultima volta, la Malesia è pronta a tornare nel calendario del Mondiale di Formula 1. A riportarlo è il sito locale Careta, secondo cui il circuito di Sepang tornerà ad ospitare un Gran Premio a partire dal 2026, anno in cui entreranno in vigore nuove regole. Cancellato nel 2017 per via dell’aumento dei costi di organizzazione e del calo delle vendite dei biglietti, il Gp di Malesia sarebbe pronto a tornare e a farlo proprio sul Circuito Internazionale Petronas Sepang, progettato dall’ingegnere tedesco Hermann Tilke. L’ultimo vincitore, nel 2017, è stato Max Verstappen.