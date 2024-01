Inter-Juventus a Maresca: per entrambe 11 vittorie e 3 sconfitte con l’arbitro napoletano

Alla fine, come era abbastanza prevedibile, la scelta per Inter-Juventus è ricaduta su Fabio Maresca, arbitro della sezione di Napoli, internazionale ed esperto, reduce dalla partita fermata per cinque minuti a Udine per gli insulti razzisti al portiere del Milan Maignan. Una gestione perfetta in una situazione molto delicata che ha definitivamente convinto il designatore Rocchi ad affidarsi al fischietto partenopeo per la partita più complicata della stagione, lo scontro scudetto del Meazza. Ma quali sono i precedenti di quest’arbitro con le due squadre?

Ebbene, una designazione col bilancino, si potrebbe dire, visto che Maresca ha diretto l’Inter per 17 volte con 11 vittorie dei nerazzurri, 3 pareggi e 3 sconfitte, e la Juventus per 15 volte con 11 vittorie bianconere, 1 pareggio e 3 sconfitte. Insomma, tutto in parità anche da questo punto di vista. E’ il suo primo Inter-Juventus, mentre ha fischiato nel derby di Supercoppa Milan-Inter dello scorso anno col trionfo nerazzurro in Arabia, oltre che in diversi big match. Quest’anno ha diretto Inter-Roma e Lazio-Inter con vittorie nerazzurre in entrambi i casi, e Juventus-Lazio (suo esordio stagionale) con vittoria bianconera.

Fu contestato da Antonio Conte in un Udinese-Inter nell’anno dello scudetto: la partita finì 0-0 il tecnico salentino esclamò: “Sei sempre tu, Maresca”. Episodio curioso anche con la Juventus, visto che nell’ormai lontano agosto 2017 fu il primo arbitro a usare il Var, peraltro proprio contro i bianconeri e a favore del Cagliari, concedendo un rigore al monitor, poi però sbagliato da Farias. Sempre Maresca ha espulso Di Maria lo scorso anno a Monza nella clamorosa sconfitta bianconera, arbitrò anche Roma-Juventus con vittoria giallorossa: nella stagione 2022/2023 di Serie A due direzioni dei bianconeri da parte di Maresca e due sconfitte per la squadra di Allegri, ma con il successo nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio. Due delle tre sconfitte dell’Inter con l’arbitro campano risalgono al 2018/2019, la terza invece lo scorso anno in casa contro la Fiorentina.