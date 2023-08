F1, Leclerc: “Se farei a cambio con Verstappen? No, il mio sogno è vincere il Mondiale con la Ferrari”

“Se penso al confronto con Verstappen? Sì e no. Non mi cambierei mai con lui. Nel senso che essere un pilota Ferrari è stato sempre il mio sogno e diventare campione del mondo con la Ferrari è il mio scopo. So che adesso non ho la macchina all’altezza per lottare con Max, ma non ho dubbi che la mia strada sia giusta. Guarderò la mia carriera quando smetterò, ma non ho rimpianti o rimorsi, sono felice in Ferrari”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc in una intervista a ‘Repubblica‘.

“Se c’è speranza di vincere una gara? Ogni volta che chiudo la visiera penso solo alla vittoria – ha aggiunto – Realisticamente? La vedo molto difficile. C’è tanto da migliorare. Ci serve consistenza. Intanto, per stare davanti ai team che inseguono e puntare al secondo posto Costruttori. Poi cercheremo le imprendibili Red Bull”. Parlando del team principal Frederic Vasseur “condivido tutti i suoi piani. Porta un metodo di lavoro differente rispetto a Mattia Binotto, è interessante il punto di vista di chi da fuori ti fa vedere cose che non avevi notato prima in tanti anni. La nostra relazione è diretta, mi parla apertamente senza tergiversare, il che mi aiuta come pilota. Non è che mi mancasse prima, ma con Fred c’è questa schiettezza – ha ammesso il monegasco – La Mercedes mi ha mai cercato? Niente di vero e di serio, mai”.