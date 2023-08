Napoli, De Laurentiis: “Spalletti voleva un anno sabbatico, non potevo fare altro che lasciarlo andare”

Il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis ha parlato della fine dell’incarico di Spalletti e del suo rapporto con la città partenopea: “Spalletti mi disse di essere molto stanco. Voleva un anno sabbatico per coltivare la terra e stare in campagna’, quindi ho dovuto lasciarlo andare. Per quanto riguarda Napoli – continua De Laurentiis – non mi addormenta ne’ ferisce. Mi bacia. E io la adoro. L’immagine piu’ bella e’ quando mi allontano sul mare, la vedo progressivamente piu’ distante e ho l’impressione che mi abbracci”.