F1, Leclerc: “Ferrari in spirale positiva, se fosse un gelato sarebbe il chocolate crunch”

Charles Leclerc ha scherzato all’evento di presentazione del suo gelato con poche calorie, creato con due mastri gelatai conosciuti in tutto il mondo, Guido Martinetti e Federico Grom che hanno studiato insieme al campione della Ferrari 5 gusti golosissimi e con calorie inferiore alla media degli altri gelati almeno del 32%, con picchi di -41%: “La temperatura più fredda che potete, lasciatelo riposare prima di mangiare però quello è un bilancio che potete trovare, come io in qualifica che sto cercando il bilancio giusto con le gomme, potete provare a casa per trovare il bilancio giusto per avere la consistenza che volete“. Il pilota monegasco ha aggiunto: “Per me la cosa più importante è che la mia focalizzazione rimarrà sempre sulla Formula 1 però è un progetto e soprattutto un prodotto che amo così tanto. Da quando sono bimbo guardavo le gare di Formula 1 sempre con un gelato non lontano e ovviamente crescendo le responsabilità aumentano e si guarda tutto per andare a cercare il millesimo in pista“.

Il pilota della Ferrari ha poi roseguito: “Però concederti un piacere certe volte è importante e il gelato è sempre stato uno di quelli. Una cosa che mi piace tantissimo. Siamo riusciti ad avere un prodotto soprattutto buonissimo, ma anche a basso apporto calorico, che era una missione super importante per me“. I giornalisti hanno poi incalzato il campione, che però non ha risposto alle domande riguardanti la Formula 1; e a chi chiede se la Ferrari fosse un gelato che gusto sarebbe, risponde ridendo: “Adesso visto la situazione forse il chocolate crunch che abbiamo perché è croccante, siamo in una spirale positiva quindi credo quel gusto“.