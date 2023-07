F1, le indiscrezioni: “Almeno due team avrebbero violato il limite di costi”. La Fia smentisce

In vista del week end del Gran Premio d’Ungheria, alcuni media specializzati riportano che alcuni team di Formula 1 avrebbero violato nuovamente il limite dei costi per la stagione 2022. Il portale di notizie motorsport.com parla di tre team, mentre Auto, Motor und Sport si limita a conteggiare a due i team che non avrebbero rispettato il limite. In ogni caso, nessuna squadra specifica è stata menzionata direttamente. Per ora filtrano smentite, o meglio, secondo l’emittente inglese Sky Sports News fonti della Fia avrebbero definito “di fatto infondate” le indiscrezioni poiché il processo di revisione è ancora in corso e non sono state prese decisioni. L’anno scorso Red Bull e Aston Martin non sono rientrati nel budget per la stagione 2021. Per la spesa eccessiva di 1,8 milioni nel 2021, la Red Bull ha ricevuto una multa di 7 milioni e una riduzione del tempo nella galleria del vento.