Mondiali femminili 2023, Bertolini: “Argentina avversario ostico, vogliamo fare bene”

Sono iniziati i Mondiali di calcio femminili 2023. L’Italia tra quattro giorni, lunedì 24, farà il suo debutto contro l’Argentina alle ore 8 italiane. Presenti in tribuna anche le Azzurre nel match inaugurale vinto dalle padrone di casa neozelandesi contro la Norvegia. La prima giornata del Mondiale è iniziata con la notizia della sparatoria in un edificio del centro di Auckland (a poche centinaia di metri dall’albergo che ospita la Norvegia), un evento tragico in cui hanno perso la vita tre persone. La Nazionale italiana, dopo qualche ora di spavento e attesa, ha ricevuto il via libera dalla FIFA per lasciare l’hotel in direzione Shepherds Park, dove prosegue la preparazione in vista dell’esordio con le Albicelestes.

Il tecnico Milena Bertolini ha analizzato la sfida che attende le sue ragazze: “Mancano ancora un po’ di giorni al match siamo concentrate solo sul lavoro e su quello che dovremo fare lunedì prossimo, l’emozione arriverà più a ridosso della partita. Sappiamo che incontreremo un avversario difficile, con giocatrici di qualità e grande personalità. Hanno carattere e sono molto compatte, siamo consapevoli che sarà difficile ma faremo di tutto per portare a casa il risultato. Siamo in un momento di passaggio dal gruppo storico, che ha partecipato alla passata edizione del Mondiale e che continua a dare tanto al movimento, alle giovani che si stanno mettendo in mostra in campionato. In Italia ce ne sono tante che stanno emergendo. In Nuova Zelanda abbiamo portato una squadra che ha voglia di fare bene, mettersi in mostra e far vedere tutto il suo valore”.