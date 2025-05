Moto GP di Gran Bretagna, oggi in onda la sprint race: ecco i risultati finali della gara di questo pomeriggio

Questo weekend i motori vanno forte, con gli appassionati pronti a seguire il settimo impegno di Moto GP di quest’anno. Palcoscenico di questa settimana il circuito Silverstone in Gran Bretagna, con Quartararo che firma il nuovo record della pista alle qualifiche.

A seguire l’incredibile primo posto del francese, chiudono la prima fila Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Tra poco in Inghilterra tutti pronti per la sprint race, che vedono Quartararo partire in pole position per la terza volta consecutiva. Yamaha che dunque sorride dinanzi ai risultati del proprio gioiello. Tra gli italiani invece positiva la prestazione di Bagnaia, con Ducati che ritorna a sperare nel pilota dopo la deludente prestazione dell’ultima settimana in Francia. Ora però spazio ai risultati della gara di oggi.

Moto GP Gran Bretagna, i risultati della sprint race

Si è conclusa poco fa la Sprint Race di questa settimana, valevole per il Gran Premio della Gran Bretagna, settimo impegno di questa stagione di Moto GP.

Gara che conferma ancora una volta l’egemonia dei fratelli Marquez, con Alex che chiude in prima posizione , a seguire suo fratello Marc. Chiude il podio invece Di Giannantonio. Grande prova anche quella di Marco Bezzecchi, che da undicesimo alle qualifiche chiude in quarta posizione.

Al di sotto delle aspettative invece, guardando la griglia di partenza, Quartararo e Bagnaia. Il francese termina di fatto con un settimo posto amaro nonostante la pole. A precederlo al sesto posto è proprio Pecco Bagnaia, che delude la Ducati in seguito alle false speranze date alle qualifiche.