F1, il futuro di Sainz è tutto da scrivere: Audi dal 2026, ma nel 2025?

Con Lewis Hamilton a quanto pare destinato a diventare il nuovo compagno di scuderia di Charles Leclerc in Ferrari, il futuro da scrivere è quello di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo fino a pochi mesi fa sembrava destinato a rinnovare con il Cavallino, poi la frenata e ora forse si è capito cosa ci fosse dietro questo brusco stallo nelle negoziazioni. Per Sainz ormai da tempo si parla in ogni caso di un approdo in Audi dal 2026 e a questo punto già dal 2025 potrebbe a accasarsi in Sauber, in quella scuderia che poi dall’anno successivo cambierà nome ed equipaggiamento per l’ingresso nel circus della F1 del colosso tedesco. “MARCA” dà due notizie quest’oggi: Sainz non si prenderà un anno sabbatico alla fine del 2024 e allo stesso tempo è da escludere l’ipotesi Red Bull.