Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2024, Italia 1° nel medagliere a Gangwon. Roda: “Risultati premiano investimenti”

“Faccio i complimenti a tecnici e atleti per i risultati raggiunti. Stiamo investendo molto in tutti i settori giovanili delle varie discipline e i risultati premiano questa scelta”. Lo ha detto il Presidente FISI, Flavio Roda, commentando il primo posto dell’Italia nel medagliere della quarta edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali a Gangwon, in Corea. La spedizione azzurra ha collezionato diciotto podi complessivi. Sono undici gli ori, un numero record perché nessun Paese era mai riuscito a superare quota 10 nelle precedenti manifestazioni. Ad impreziosire il bottino anche tre argenti e quattro bronzi. Un traguardo mai raggiunto da una spedizione CONI nella storia degli YOG, invernali ed estivi e, a livello senior, in qualsiasi edizione dei Giochi Olimpici. Sono sei le discipline capaci di salire sul podio: capofila lo slittino artificiale (6), seguito da sci alpino (4), biathlon (3), freestyle (2), combinata nordica (2) e fondo (1).

Il riassunto delle medaglie italiane a Gangwon 2024:

ORO – Manuel Weissensteiner/Philipp Brunner (slittino, doppio maschile)

ORO – Leon Haselrieder (slittino, singolo maschile)

ORO – Camilla Vanni (sci alpino, Supergigante femminile)

ORO – Alexandra Oberstolz/Katharina Sofie Kofler (slittino, doppio femminile)

ORO – Alexandra Oberstolz, Leon Haselrieder, Manuel Weissensteiner/Philipp Brunner (slittino, team relay)

ORO – Giorgia Collomb (sci alpino, slalom gigante femminile)

ORO – Carlotta Gautero (biathlon, sprint femminile)

ORO – Nayeli Mariotti Cavagnet, Carlotta Gautero, Hannes Bacher e Michel Deva (biathlon, staffetta mista)

ORO – Flora Tabanelli (Freestyle, slopestyle)

ORO – Flora Tabanelli (Freestyle, big air)

ORO – Federico Pozzi (sci di fondo, sprint TL)

ARGENTO – Alexandra Oberstolz (slittino, singolo femminile)

ARGENTO – Giorgia Collomb (sci alpino, combinata femminile)

ARGENTO – Manuel Senoner (combinata nordica, individuale maschile)

BRONZO – Nayeli Mariotti Cavagnet (biathlon, 10km individuale femminile)

BRONZO – Philipp Brunner (slittino, singolo maschile)

BRONZO – Giorgia Collomb (sci alpino, slalom femminile)

BRONZO – Giada Delugan, Bryan Venturini, Anna Senoner, Manuel Senoner (combinata nordica, mixed team)