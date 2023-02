F1, Horner su Binotto: “Non potrebbe ricoprire ruoli alla Red Bull. Lo vedo in team minori”

Christian Horner, team principal della Red Bull, ha rilasciato un’intervista a MotorSport Magazine esponendosi sul futuro di Mattia Binotto, l’ex team principal della Ferrari: “Non riesco a capire che ruolo potrebbe ricoprire nella nostra squadra. Lo scorso anno è stato molto duro per lui visto che la Ferrari ha fatto un importante step in avanti. Probabilmente avrà delle opportunità in team che occupano posizioni più basse in griglia”.