Premier League: il Leeds esonera Jesse Marsch

Il Leeds United ha deciso di esonerare il tecnico Jesse Marsch, dopo la sconfitta arrivata in Premier League con il Nottingham Forest. Il cambio, l’ottavo in Premier League in questa stagione, arriva a pochi giorni dal recupero con il Manchester United. Marsch era arrivato lo scorso febbraio al posto di Marcelo Bielsa. Adesso è caccia al sostituto, con la squadra al terz’ultimo posto a pari merito con l’Everton.