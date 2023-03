F1, Horner: “Sprint Race a Baku ridicola. Sarà solo una perdita inutile di soldi”

Il Team Principal della Red Bull, Christian Horner, ha condannato la scelta della F1 di inserire anche nel circuito cittadino di Baku (in Azerbaigian) la Sprint Race. Il numero uno dei box della Red Bull, infatti, ha parlato di una scelta ridicola ed inutile in relazione alle caratteristiche del circuito che non si confaceva alla modalità di corsa della Sprint. Sprint Race che è stata inserita nel circuito di Baku e che dunque si aggiunge ai circuiti di Spielberg, Spa, Doha, Austin e Interlagos.

Queste le parole di Horner, a margine della conclusione delle libere in quel di Melbourne: “Dal punto di vista dello spettacolo, dei tifosi, sarà probabilmente una delle sprint race più emozionanti dell’anno. Ma dal punto di vista del contenimento dei costi, tutto quello che puoi fare dopo è buttare via la macchina, ci costerà tanti soldi“.