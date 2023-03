Juventus-Verona, Allegri: “Importante ripartire bene. Chiesa? Non sará convocato”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la Juventus e l’Hellas Verona. “Speriamo di ripartire bene dopo questa sosta, ci saranno partite complicate e bisognerá avere avere mille attenzioni. Sulla formazione devo ancora decidere, Alex Sandro è stato tre settimane fermo e martedì abbiamo una partita importante in Coppa Italia. Di Maria difficilmente partirà titolare, è tornato ieri e penso sarà una risorsa a partita in corso. Chiesa? È tranquillo perché non è convocato, ha sempre questo fastidio. Oggi ha lavorato bene, si lavora in funzione di averlo martedì”. Il tecnico bianconero ha poi continuato: “Dobbiamo cercare di vincere più partite possibili per avere un maggio meraviglioso. Domani sará importante vincere, ci sarà anche soldout tra l’altro, è molto importante l’affetto dei tifosi per noi”.

Poi ha concluso: “Vlahovic, Milik e Kean stanno bene. Fagioli è cresciuto molto, e Kean si sta allenando bene. E’ importante averli tutti, le sostituzioni adesso saranno ancora di più importanti. Pogba? Al momento non so dire quando sarà di nuovo a disposizione ma sta lavorando. L’adduttore sta bene, vediamo allenamento dopo allenamento come reagirà il ginocchio”