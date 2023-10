F1: Helmut Marko vince la scommessa su Max Verstappen al GP del Messico

Helmut Marko non ha mai dubitato delle capacità di Max Verstappen, e ora lo ha dimostrato durante l’inizio del Gran Premio del Messico lo scorso fine settimana. Il pilota olandese è uscito come un razzo in partenza dietro alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, cosa che Helmut Marko sapeva sarebbe accaduta.

In un’intervista per De Telegraaf, il consulente sportivo della Red Bull ha confermato la fiducia che aveva in “Mad Max”, cosa che nemmeno Gianpiero Lambiase, suo ingegnere di pista, si aspettava. “Ho scommesso con Gianpiero Lambiase che Max sarebbe arrivato per primo alla prima curva e ho vinto!” ha detto ai media olandesi.

Per l’austriaco è stata una questione di pazienza e tempo perché Verstappen prendesse il comando e conquistasse la vittoria nel GP: ” La sua partenza è stata un capolavoro e grazie ad essa è stato in grado di impostare subito il proprio ritmo e controllare la gara come al solito. Senza la bandiera rossa, penso che il nostro dominio sarebbe stato ancora maggiore“.

D’altra parte, Helmut Marko ha riconosciuto che il pilota olandese ha corretto le sue partenze, un punto debole che aveva nella stagione 2023 di Formula 1. “Si tratta solo di migliorare un po’ le nostre procedure, comprendendo l’aderenza delle gomme e le regolazioni della frizione. Penso che probabilmente siamo stati un po’ più precisi su questo punto, all’inizio dell’anno abbiamo avuto un piccolo problema, ma poi l’abbiamo risolto“.