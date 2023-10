Formazioni ufficiali Svezia-Italia, Nations League femminile 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Svezia e Italia, sfida valida per il quarto turno della fase a gironi di Nations League femminile 2023/2024. Le azzurre sono ferme a 3 punti in questo girone di ferro, ma reduci da due prestazioni più che positive proprio contro la Svezia e la Spagna, entrambe perse di misura con due squadre tra le più forti al mondo. Ora la formazione di Soncin prova a stupire tutti in trasferta, ma il compito è certamente molto complesso. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di martedì 31 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SVEZIA-ITALIA

SVEZIA: in attesa

ITALIA: in attesa