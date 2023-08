F1, Helmut Marko: “Max di un’altra categoria. Ormai ha il tempo anche di guardare gli schermi”

Torna il Mondiale di F1, che fa tappa in Olanda dove Max Verstappen va a caccia di quello che sarebbe il nono successo di fila, l’undicesimo in tredici gare. Un Mondiale che definire ‘dominato’ pare ad oggi anche abbastanza riduttivo. Ed è dello stesso parere anche Helmut Marko, il famoso consulente di Red Bull, che ai microfoni di Motorsport-Total, parla in questo modo: “Max è di un’altra categoria perché è riuscito a eguagliare Lewis Hamilton nella lettura delle gare, ma di base è più veloce in termini di prestazione pura. Tutto questo è stato frutto di un grande processo di maturazione che ha avuto nel corso degli ultimi anni. Max sarebbe in grado di imporsi con qualsiasi auto”. E provoca: “In gara ormai Max ha il tempo di guardare anche gli schermi televisivi. Ed è per questa ragione che in Belgio si è preoccupato del giro più veloce, perché aveva visto che Lewis (Hamilton, ndr) si sarebbe potuto fermare”.