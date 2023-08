Gabri Veiga preferisce l’Arabia Saudita al Napoli, Toni Kroos: “Imbarazzante”

Niente Napoli per Gabri Veiga, che ha preferito andare in Arabia Saudita. A un passo dal passaggio in azzurro, è arrivato l’ok dall’Al Ahli, che ha messo sul piatto un contratto decisamente più oneroso per convincere il forte giocatore spagnolo. Un’operazione che fa storcere il naso a molti, tra questi anche uno dei centrocampisti più forti degli ultimi quindici anni, Toni Kroos, che sotto il post su Instagram in cui si annunciava l’imminente buona riuscita dell’operazione, ha lasciato un laconico: “Imbarazzante”. Nel suo nuovo club Gabri Veiga troverà i difensori ex Serie A Ibanez e Demiral, ma anche Franck Kessié e il tridente offensivo composto da Mahrez, Firmino e Saint-Maximin.