F1, Hamilton e Mercedes ancora insieme: trattative per un rinnovo fino al 2025

Lewis Hamilton e Mercedes ancora insieme: secondo quanto riportato da Sportune infatti, il sette volte campione del mondo di F1 starebbe trattando per un rinnovo biennale con la casa tedesca. L’accordo attuale scade alla fine del 2023, ma Hamilton e i dirigenti Mercedes vorrebbero arrivare al 2025. Si passerebbe dagli attuali 35 milioni di euro all’anno, fino anche a 45 milioni di euro, con addirittura un possibile bonus di 25 milioni in caso di vittoria di un nuovo titolo mondiale.

E ancora, all’interno dell’operazione, potrebbero essere inserite delle ulteriori clausole riguardanti gli impegni di Hamilton e della sua fondazione di beneficenza, la Mission 44, e la possibilità del britannico di diventare ambasciatore a lungo termine di Mercedes, in giro per il mondo sino al 2035. Aggiornamenti arriveranno certamente nelle prossime settimane, in coincidenza anche dell’inizio della stagione di F1 con i vari teste e le varie presentazioni.