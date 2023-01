MotoGP, Valentino Rossi: “Triste non aver vinto decimo mondiale, l’avrei meritato”

“Sono un po’ triste per non essere riuscito a conquistare il decimo Mondiale, soprattutto perché penso che me lo sarei meritato, visto il mio livello e la velocità che avevo”. Così Valentino Rossi, in un’intervista rilasciata a Motorsport-Total, ripercorrendo la sua carriera in MotoGP. In particolare, il Dottore, reduce dal terzo posto nella 24 Ore di Dubai, ricorda due momenti chiave: quando, nel 2006, una sua caduta spianò la strada al successo di Nicky Hayden, e poi la rimonta subita da Jorge Lorenzo nel 2015: “Per due volte ho perso il titolo all’ultima gara della stagione. Anche per questo motivo ritengo che avrei meritato il decimo titolo”, ha sottolineato Rossi. Che invece non ha rimpianti per quanto riguarda l’avventura in Ducati: “È stato un periodo difficile per me, ma non mi pento di aver preso quella decisione. È stata una grande sfida: un pilota italiano su una moto italiana. Vincendo, avremmo fatto la storia”.