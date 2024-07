F1 GP Ungheria, Toto Wolff: “Un po’ deluso, fatto fatica con le gomme”

Il Team Principal e CEO della Mercedes, Toto Wolff, ha commentato la deludente qualifica del Gp d’Ungheria, dove Hamilton e Russell hanno chiuso rispettivamente al 5° e 17° posto: “Quella di oggi è stata una sessione di qualifiche molto deludente per noi. È stata una performance del tutto negativa da parte di tutti noi. Perdere una macchina in Q1 chiaramente non è accettabile. George ha faticato a fare un giro solido all’inizio della sessione e non è riuscito ad eseguire il giro finale. Ciò è derivato da una mancanza di comunicazione tra noi e il pilota. Dobbiamo assicurarci di imparare da questo in modo che non accada di nuovo”.

“Lewis invece è riuscito a raggiungere la Q3 ma, alla fine, non avevamo il ritmo per lottare per qualcosa di più della quinta posizione. Probabilmente eravamo comunque un paio di decimi più lenti di quelli che ci precedevano in condizioni normali, ma facevamo fatica a gestire la temperatura delle gomme. È stato difficile trovare la via di mezzo e questo probabilmente ci è costato qualche decimo in più. Dobbiamo fare un reset e tornare più forti domani. Sarà una gara lunga, quindi speriamo di poter creare alcune opportunità”, ha concluso Wolff.