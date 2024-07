F1 GP Ungheria: Sainz fa il massimo con questa Ferrari, Leclerc ancora una volta in difficoltà

Al momento, la Ferrari non può competere né per la pole né per la vittoria in gara, mentre il podio può essere alla portata se chi è davanti sbaglierà qualcosa. E’ questo quanto emerge, ed è una triste conferma, dalle qualifiche del Gran Premio dell’Ungheria: il Cavallino si è involuto, ha perso prestazione, adesso è la terza o quarta macchina in pista ed è soprattutto per questo che i piloti non possono commettere errori, visto che già il pacchetto a disposizione non è dei più esaltanti. Si sta provando a invertire la tendenza, per il momento su una pista agli antipodi rispetto a Silverstone e con scarse chance di sorpasso, arriva una quarta e sesta posizione in griglia non disastrose, ma nemmeno così esaltanti.

Carlos Sainz, va detto, ha ottenuto il massimo possibile. La McLaren al momento è imprendibile, la Red Bull è più vicina ma c’è Verstappen capace di fare la differenza, mentre ovviamente Perez continua a combinarne di ogni tipo: ecco che allora, verosimilmente, la casella giusta per vedere la prima Ferrari in griglia era la quarta, e il solido spagnolo a caccia di un sedile la piazza lì, con un giro discreto. C’è però da fare i conti con un Charles Leclerc che, per un motivo o per un altro, non riesce a prendere parte in modo pulito alle qualifiche. Il monegasco sostiene di aver avuto un problema al cambio in quell’ultima curva in cui ha scalato marcia involontariamente: se è così, tanta sfortuna e soliti problemi di affidabilità. La telemetria conferma, un problema al volante che costa un decimo quasi e che sarebbe valso il P5 in queste qualifiche. Invece Leclerc scatterà dalla sesta casella in griglia, sopravanzato da Hamilton, e la sua gara è dunque all’insegna della rimonta e maggiormente esposto a rischi in partenza. E poi, c’è quel rischio all’uscita dal box, con la gomma che ha raschiato la colonna di sostegno… Quasi come andare a muro. Sulla Rossa, però, va detta un’ultima cosa: al di là della McLaren che trova il double in prima fila, ecco che a livello di punti potenziali per il Mondiale costruttori, dovesse finire così la gara, la Ferrari guadagnerebbe sia sulla Red Bull che sulla Mercedes.