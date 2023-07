F1 GP Ungheria 2023, Verstappen: “Week end per ora non al top, ci manca qualcosa”

“Un weekend per adesso non al top, ci è mancato qualcosa fin dalle prove libere”. Lo ha detto Max Verstappen, pilota Red Bull, dopo le qualifiche del Gran Premio di Ungheria e il secondo posto in griglia conquistato al termine della sessione sul tracciato di Budapest. “Ho faticato un po’ in tutto il weekend a trovare un buon bilanciamento della vettura. Il primo tentativo in Q3 è stato buono, mentre nel secondo tentativo non ho trovato il giusto feeling in curva. La seconda posizione è di certo un buon risultato, però finora non siamo stati totalmente sul pezzo su questo tracciato. Sarà difficile anche la gestione gomme, anche se tutto in gara si riandrà ad equilibrare con la strategia. La macchina è stata un po’ imprevedibile in pista e per questo non sono riuscito ad ottenere il primo posto oggi”, ha aggiunto il campione del mondo in carica.