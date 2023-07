F1 GP Ungheria 2023, Sainz: “Nuovo format penalizzante, anche le condizioni atmosferiche non hanno aiutato”

“Con il vecchio regolamento della qualifica si poteva fare certamente meglio, anche se il tanto vento non ha aiutato il bilanciamento”. Queste le parole di Carlos Sainz, pilota Ferrari intervistato da Sky Sport nell’immediato post qualifica del Gran Premio di Ungheria, in seguito all’undicesima posizione in griglia conquistata al termine della sessione di qualifiche sul tracciato di Budapest. “Lo svantaggio di due millesimi che mi ha messo fuori dal Q3 è davvero minimo, un vero peccato. Con una qualifica normale e senza il nuovo format sicuramente si poteva fare meglio. Anche le condizioni atmosferiche non hanno aiutato il bilanciamento della macchina, con i nostri rivali che invece stanno facendo bene come Alfa Romeo e McLaren. Quest’anno sarà così fino alla fine, con tanti team in lotta gara dopo gara”.