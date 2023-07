F1 GP Ungheria 2023, Verstappen: “Difficile interpretare questa giornata”

“Penso sia molto difficile interpretare questa giornata. Dobbiamo analizzare i dati per capire. Abbiamo cercato di risparmiare al massimo le gomme in vista del format delle qualifiche di domani. Così facendo abbiamo dovuto girare di meno, spiace per i tifosi”. Così Max Verstappen dopo le anomale e inaspettatamente complicate prove libere del venerdì del Gp di Ungheria: “Non ho avuto brutte sensazioni. Ho sentito un po’ di sottosterzo nel secondo long run. Forse possiamo crescere sul giro secco, ma nel complesso la macchina mi sembra forte come sempre”.