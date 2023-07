Calciomercato: Aubameyang è un nuovo calciatore del Marsiglia

Pierre-Emerick Aubameyang è un nuovo giocatore del Marsiglia. Il club lo ha reso noto attraverso un comunicato nel quale specifica che l’attaccante gabonese, classe 1989, ha superato con successo le visite mediche. Il Marsiglia, oggi, ha salutato una delle sue bandiere, Dimitri Payet, dopo otto anni in Francia. Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore francese in conferenza stampa insieme al presidente Pablo Longoria. “Il Marsiglia mi ha proposto di smettere e di continuare in società. La decisione migliore sarebbe stata quella di accettare, ma voglio continuare a giocare. Nell’ultima stagione ho avuto tante difficoltà e poco minutaggio: voglio ritrovare il piacere di giocare”, le parole di un commosso Payet.