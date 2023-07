F1 Gp Ungheria 2023, Vasseur: “Ci aspettavamo di più, inutile nascondere delusione”

Ancora una Ferrari in estrema difficoltà. Ancora una Ferrari che nelle Qualifiche soffre il ritmo ed è distante delle posizioni di rilievo della corsa. Questa volta Sainz non è riuscito a qualificarsi per il Q3 e Leclerc si è messo solo al sesto posto. Poco per chi pensava e credeva di un Gp pieno di emozioni, positive per la Rossa, A parlare del sabato dfi qualifiche è stato il Team Principal Frederic Vasseur che non ha nascosto delusione.

Le parole di Vasseur a Sky Sport: “Sicuramente il caldo e le condizioni del tracciato hanno influito sulla prestazione, ma non cerchiamo scuse perché ci aspettavamo di più dalla qualifica. Difficoltà che non sono frutto del nuovo format, ma dalla gestione delle gomme che non è stata perfetta da parte nostra. Mi aspettavo qualcosa in più da Leclerc, per una fila persa in griglia per pochi millesimi. Siamo stati davanti a Hamilton per tutta la sessione finché poi non ha conquistato la pole position. Siamo così abituati a lavorare sullo stesso format che quando si cambia tutti sono un po’ disorientati. In gara le condizioni del tracciato saranno diverse, quindi ci potranno essere altri capovolgimenti, ma sicuramente ci sarà una bella sfida. Ci aspettavamo certamente di più dal weekend, specialmente guardando il passo delle prove libere. Il caldo e le condizioni del tracciato hanno influito, ma non dobbiamo cercare scuse perché evidentemente siamo mancati in qualcosa. Una griglia comunque piuttosto inconsueta, in una gara dove non sarà facile superare“.