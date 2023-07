Ruud-Rublev in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Bastad 2023

Casper Ruud se la vedrà contro Andrey Rublev nella finale dell’ATP 250 di Bastad 2023 (Svezia), torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina scandinava. Impeccabile il top cinque norvegese, che in semifinale non ha lasciato scampo al nostro Lorenzo Musetti. Vincendo ha raggiunto l’ultimo atto per la terza volta in questa stagione. Ad aprile ha alzato il trofeo in quel di Estoril. Due mesi più tardi, invece, è stato costretto ad alzare bandiera bianca al Roland Garros di fronte al campione serbo Novak Djokovic. Tra lui e il titolo c’è il potente russo, che nel penultimo atto ha vinto un match molto combattuto contro il campione uscente del torneo ovvero l’argentino Francisco Cerundolo. Rublev si trova in vantaggio per 4-2 negli scontri diretti contro Ruud, che si è portato a casa gli ultimi due. Il sovietico, tuttavia, è imbattuto contro lo scandinavo sul rosso, superficie dove si è aggiudicato tutti e tre i precedenti andati in scena.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Ruud e Rublev scenderanno in campo domani (domenica 23 luglio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 14.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora l’appuntamento svedese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). Una live streaming sarà disponibile per gli appassionati mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’ultimo atto tra Ruud e Rublev fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.