F1 GP Stati Uniti, Vasseur: “Sono contento, Charles se lo meritava”

Il team principal della Ferrari Vasseur commenta la pole position di Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti: “Questa pole position rappresenta una bella posizione per domenica. E’ un buon risultato, sono contento per Charles perché se lo meritava. Dovremo lavorare con il team, ma è una buona pietra miliare. Siamo arrivati davanti a McLaren e Mercedes ed è importante essere davanti a loro. Anche con Carlos siamo in una buona posizione, possiamo essere contenti. Fino ad ora è andato tutto bene. Il primo settore poteva essere il nostro punto debole date le caratteristiche? In realtà in Curva 1 andavamo molto bene e siamo stati competitivi negli altri settori. Dobbiamo mantenere la calma perché stiamo parlando di centesimi, Verstappen ha avuto il suo tempo cancellato. Siamo in buone condizione, ma dovremo vedere in gara; non abbiamo fatto alcuna simulazione gara. Andremo un po’ alla cieca per quanto riguarda la tenuta delle gomme sulla lunga distanza, ma sarà una condizione generale. La gara Sprint sarà la preparazione migliore”.