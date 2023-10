F1 GP Stati Uniti 2023, Norris: “Forse potevo fare la pole. Sarà difficile sorprendere subito Leclerc”

“Non so se tenterò subito il sorpasso, ma il risultato di oggi è positivo”. Lo ha detto il pilota della McLaren, Lando Norris, dopo le qualifiche del GP degli Stati Uniti chiuse al secondo posto in vista della gara di domenica di Austin: “Sono felice del secondo posto, non mi aspettavo un bel risultato come questo. Non ho commesso tanti errori come la settimana scorsa, ma guardando i rendimenti in pista forse potevamo avere qualcosa in più per fare la pole position. Non so cosa accadrà in partenza, sarà difficile sorprendere Leclerc nonostante parta dal lato pulito della pista”.