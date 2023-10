F1 GP Stati Uniti 2023, Leclerc: “Buone sensazioni, felice di essere davanti a tutti”

“La vettura mi ha dato da subito buone sensazioni, anche se non partirò dal lato pulito della pista è sempre ottimo essere davanti a tutti”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, chiuse con l’ottenimento della pole position per domenica: “Abbiamo fatto delle buone prove libere. Nel corso delle qualifiche ho commesso qualche errore, ma penso sia stata una sessione dura per tutti. Sono in pole per la gara di domenica e il risultato mi rende felice. Partire davanti non sarà certamente facile, ma adoro questo circuito e l’atmosfera che si respira qui”.

Poi a Sky: “Non è un anno in cui mi sento a mio agio con la macchina, ma abbiamo lavorato tantissimo nella seconda parte di stagione, e questo è venuto incontro al mio stile di guida. Stiamo facendo passi avanti, ma non dobbiamo trarre delle conclusioni dopo una bella qualifica. In gara sarà un po’ più difficile, ma farò di tutto per provare a vincere”.