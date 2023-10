F1 GP Stati Uniti 2023, Russell: “Venerdì strano, abbastanza contento del quinto posto”

Quinto posto per George Russell nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti 2023 di Formula 1, di scena ad Austin. “Sono abbastanza contento visto che in certi momenti temevamo di non arrivare neppure in Q3 – ha dichiarato – Il giro finale mi è uscito dalle dita dei piedi. Ho commesso un errore alla prima curva che probabilmente ho pagato con una posizione in griglia. Nel complesso è stato un venerdì strano ma anche impegnativo. Non avevo il ritmo e ritengo di non esser stato veloce quanto posso“. Il britannico della Mercedes non perde tuttavia l’ottimismo in vista del resto del weekend: “In vista della Sprint ho buone sensazioni. Solitamente lo Sprint Shootout ci premia e mi auguro di trovare un po’ di velocità in più“.