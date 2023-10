F1 GP Stati Uniti 2023, Alonso: “Peccato per il ritiro, avevamo fatto una grande rimonta”

“Una gara incredibile, con una grande rimonta dopo essere partiti dalla pit lane. Purtroppo siamo stati costretti al ritiro, fa male perché sarei potuto finire ottavo nonostante ci sia mancato il ritmo per tutto il fine settimana. Zero punti fanno male, ma non si può fare nulla e ci concentreremo sul Messico“. Parla così Fernando Alonso al termine del GP degli Stati Uniti, costretto al ritiro a pochi giri dalla conclusione. “Dobbiamo ancora capire molte cose, ma l’aspetto positivo è che in gara siamo riusciti ad essere competivi dopo le difficoltà dei giorni recedenti. La strategia ha funzionato bene”, ha aggiunto il pilota dell’Aston Martin.