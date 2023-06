F1 GP Spagna, Verstappen: “A mio agio sul percorso”

“Mi sono divertito e mi sono sentito a mio agio sul nuovo percorso. E’ stata comunque una bella giornata e sono molto contento della vettura. Sono stato a mio agio e da parte nostra credo sia stata giornata proficua”. Queste le dichiarazioni del pilota della Red Bull Racing, Max Verstappen, al termine della prima giornata di prove libere in vista del Gp di Spagna in programma domenica a Barcellona. L’olandese ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione, girando in 1’13″907 davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso (+0″170 ) e alla Haas di Nico Hulkenberg (+0″270).