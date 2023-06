Roland Garros 2023: Djokovic chiama MTO e viene fischiato, risponde aizzando la folla (VIDEO)

Novak Djokovic fischiato al Roland Garros 2023. Il serbo, dopo il secondo set vinto al tie-break come del resto il primo contro Davidovich Fokina, chiama l’intervento del fisioterapista e dunque scatta il MTO, a questo punto il pubblico di Parigi decide di fischiarlo. Pronta la risposta di Nole, che aizza la folla e va all’attacco applaudendo e mostrando di non curarsi dei fischi che riceve. In alto ecco il video.

Novak Djokovic going full Medvedev after the Roland Garros crowd booed him for taking a medical timeout when Davidovich Fokina wasn't even on the court.pic.twitter.com/Z1DBptXTpu

— Sam Street (@samstreetwrites) June 2, 2023