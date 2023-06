F1 Gp Spagna, Vasseur: “Dobbiamo concentrarci sulla gara”

In vista un altro weekend complicato? Il Team Principal della Ferrari Fred Vasseur ha parlato ai microfoni della stampa subito dopo la conclusione delle Prime Libere del GP di Barcellona. Queste le sue parole, attraverso le quali ha cercato di incentrare il discorso sul ritmo gara.

Le parole di Vasseur: “Dall’inizio della stagione stiamo lottando gara dopo gara per la pole. Non so se riusciremo domani ma sicuramente dobbiamo concentrarci sulla costanza in gara, che ad oggi è una caratteristica che ci è mancata“.