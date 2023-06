Roland Garros 2023, Djokovic avanza agli ottavi: sconfitto in tre set Davidovich Fokina

Altra vittoria in tre set per Novak Djokovic, che si libera in 3h36′ di gioco Alejandro Davidovich Fokina e approda agli ottavi di finale del Roland Garros 2023 (terra battuta). 7-6 7-6 6-2 il punteggio del match, incredibilmente intenso e pieno di ribaltamenti di fronte. Nonostante il serbo abbia vinto tutti e tre i set, non sono affatto mancati i momenti di difficoltà. Lo spagnolo è stato avanti di un break due volte nel parziale d’apertura (ha anche servito per chiudere sul 6-5) e ha sprecato un set point sul 6-5 nel secondo set. Nei momenti chiave, però, Djokovic ha alzato il livello ed ha avuto la meglio, proseguendo il suo cammino in terra francese senza aver ancora perso set. Al prossimo turno sfiderà Varillas o Hurkacz.

Nell’altro incontro di giornata senza italiani, Karen Khachanov ha sconfitto in quattro set Thanasi Kokkinakis. Il russo si è imposto con il punteggio di 6-4 6-1 3-6 7-6, riuscendo a chiuderla in quattro set nonostante il suo avversario abbia servito per il set sul 5-4 e mancato un set point. Khachanov sarà dunque il prossimo avversario di Sonego.