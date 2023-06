F1 GP Spagna, Stroll: “Oggi non avevamo il passo per andare a podio”

Il pilota della Aston Martin Stroll ha commentato il sesto posto ottenuto nel GP di Spagna davanti al suo compagno di squadra Alonso: “Sono partito molto forte però ho avuto molto degrado soprattutto con le soft. Oggi non avevamo il ritmo per arrivare a podio. Io e Alonso siamo arrivati uno dietro all’altro. Non ho pensato a farlo passare, ero impegnato a guidare. Sono comunque punti importanti per i costruttori”.