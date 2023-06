Napoli, Spalletti: “Sarà difficile staccarsi da tutto questo”

“Sarà difficile staccarsi da tutto, anche dalle piccolezze. Sono tutti coinvolti in questa festa, Napoli e il Napoli hanno insegnato come festeggiare, cos’è la felicità, hanno fatto un investimento importante sul calcio per il futuro: tanti bambini ora amano il Napoli”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn, nel pre-gara della sfida contro la Sampdoria. Il tecnico ha fatto vedere ai suoi giocatori un video “rappresentativo della stagione, del sentimento fra di noi, del coinvolgimento della città e di tutti quelli che avevano nel cuore il desiderio di alzare questa coppa”, ha poi rivelato Spalletti, alla sua ultima panchina con i partenopei nella stagione dello Scudetto.