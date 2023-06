F1 GP Spagna, Hamilton: “Ho buone sensazioni. Mi piace il circuito”

Al termine della prima giornata di prove libere in vista del Gp di Spagna in programma domenica a Barcellona, ha parlato Luis Hamilton della sua performance. Il pilota pluri Campione del Mondo, ha parlato ai microfoni della stampa subito dopo il termine delle prime Prove Libere in Spagna.

Le parole di Hamilton: “Buone sensazioni quelle ricevute oggi dall’auto. E’ stata una giornata difficile che mi è servita per comprendere questa auto. Le innovazioni apportate al circuito mi piacciono, anche se forse ne risentirà il degrado della gomme“.