F1 GP Spagna 2023, Leclerc eliminato nel Q1: “Siamo fuori, vero? Incredibile”

Charles Leclerc è stato eliminato nel Q1 del Gran Premio di Spagna, settima gara del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota monegasco non è riuscito a entrare in feeling con la nuova monoposto, che porta componenti aggiuntive presentate proprio qui a Barcellona. Nonostante i più tentativi, Leclerc ha chiuso al diciannovesimo e penultimo posto. Eloquente il suo team radio dopo l’ultimo giro: “Siamo fuori, vero?”, chiede Leclerc al muretto. Dopo la risposta affermativa, il commento è molto semplice: “Incredibile”.

“Sarei molto sorpreso se la macchina fosse a posto, stamattina in condizioni simili andava molto bene. Sulle curve a sinistra c’era qualcosa che non mi tornava – ha spiegato Leclerc a Sky Sport – Vedremo i dati, adesso non ho risposte. Il feeling era completamente diverso, ho quasi perso la macchina durante la bandiera rossa.”