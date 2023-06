Sampdoria, tanti assenti verso il Napoli: convocati 4 Primavera

Sampdoria ampiamente rimaneggiata quella che domani scenderà in campo al Maradona di Napoli per l’ultima giornata di campionato. Tra i 21 convocati di Dejan Stankovic non ci sono Emil Audero, Andrea Conti, Michaël Cuisance, Filip Djuricic, Sam Lammers, Jeison Murillo, Bram Nuytink, Marios Oikonomou, Ignacio Pussetto, Jesé Rodríguez, Abdelhamid Sabiri, Harry Winks. Presenti invece i Primavera Mihailo Ivanovic (classe 2004) e Telasco Segovia (2003), ai quali si aggiungono Arttu Lotjonen (2004) e Samuel Ntanda (classe 2005), alla prima chiamata.

Questo l’elenco completo: Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk. Difensori: Amione, Augello, Günter, Lotjonen, Murru, Zanoli. Centrocampisti: Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Segovia, Yepes. Attaccanti: De Luca, Gabbiadini, Ivanovic, Ntanda, Quagliarella.