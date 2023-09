F1 Gp Singapore, Verstappen: “Abbiamo faticato, la nostra auto non è buona su circuito cittadino”

Max Verstappen ha chiuso al quinto posto il GP di Singapore, al termine del quale ha dichiarato: “Durante la gara tutto era contro di noi in termini di safety car, quindi abbiamo dovuto davvero faticare. Il primo stint è andato abbastanza bene fino alla safety car. Dopo di che, tutti quelli con le gomme nuove erano molto più veloci, quindi non avevo alcuna possibilità. Io non sono riuscito a portarle in temperatura come volevo, quindi abbiamo perso un po’ di tempo. Poi è andata bene con la gomma media. Siamo stati solo sfortunati due volte”.

Il pilota della Red Bull ha poi concluso: “Credo che in gara sia andata leggermente meglio, ma non era ancora il nostro standard normale. Dobbiamo capire perché non abbiamo fatto bene in qualifica. In gara, credo che sia andata meglio. La nostra auto però non è così buona su un circuito cittadino, ma in questo caso era davvero troppo”.