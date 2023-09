F1 GP Singapore 2023, Wolff: “Fantastico avere Hamilton sul podio, peccato per Russell”

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, al termine del Gran Premio di Singapore 2023 di Formula 1, ha commentato il terzo posto di Lewis Hamilton e l’incidente di George Russell nel finale: “È fantastico che Lewis sia sul podio. Ha fatto una gara brillante e alla fine aveva un buon ritmo. È un peccato per George perché ha lavorato duro tutto il weekend. Potevamo avere un buon terzo e quarto posto, tanti punti, ma ora abbiamo perso 22 punti contro la Ferrari”.

“Era così difficile vincere la gara se fossimo stati solo statici. Così abbiamo detto: “Proviamoci” e alla fine è stato un podio per Lewis ed è fantastico. Non penso che saremmo stati in grado di vincere restando fuori, ecco perché abbiamo corso il rischio. Sapevamo che nel peggiore dei casi sarebbero stati il ​​terzo e il quinto, nel migliore dei casi la vittoria”, ha concluso Wolff.