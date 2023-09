Monza-Lecce 1-1, Palladino: “Rammarico per i due punti persi, ma la strada è giusta”

“Venivamo da una sconfitta contro l’Atalanta e partire un minuto e già sotto poteva diventare tutto complicato. Voglio prendere il lato positivo delle cose, c’è stata una grande reazione della squadra, abbiamo iniziato a giocare e fatto una partita incredibile e perfetta sotto ogni punto di vista. Il rammarico è di aver fatto 25 conclusioni in porta e non aver portato il risultato a casa. L’importante è creare le occasioni, quello che dovrà preoccuparci è quando non le creeremo. Sono due punti persi ma ci teniamo la prestazione, la strada è quella giusta e complimenti ai ragazzi”. Lo ha detto l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, dopo il pareggio in casa contro il Lecce: “C’è rammarico, lavoreremo. Voglio fare complimenti agli attaccanti, si sono sacrificati e forse arrivavano poco lucidi al tiro. Con il dottor Galliani abbiamo scherzato, ha tantissima esperienza ed è un maestro. Ci auguriamo che Colpani, Mota, Caprari e Colombo possano arrivare in doppia cifra”.