F1 Gp Singapore 2023, Sainz: “Obiettivo vittoria, passo gara è un punto interrogativo”

Carlos Sainz dopo la pole position nel Gp di Singapore, ha commentato: “L’obiettivo è cercare di ottenere la vittoria, io darò tutto come fatto a Monza, sero che sia sufficiente. Nel Q3 mi sono concentrato sul non commettere un errore nel giro decisivo, è stata una sessione confusa per tutti però noi siamo rimasti concentrati e alla fine abbiamo fatto la pole”. Poi ha concluso: “Il passo gara è un po’ un punto interrogativo, la Mercedes è un po’ più veloce di noi il giorno della gara e avrà una strategia diversa. Noi dovremo tenerli d’occhio, voglio fare un buon primo stint sulle gomme dure, penso che l’obiettivo possa essere la vittoria”.