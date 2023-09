F1 GP Singapore 2023, risultati e classifiche prove libere 1: doppietta Ferrari davanti a Verstappen

Charles Leclerc chiude davanti a tutti le prove libere 1 del GP di Singapore 2023. Prima sessione in cui i piloti hanno potuto testare il nuovo layup del circuito con l’eliminazione della sequenza di curve dalla 16 alla 19. Tracciato che quindi diminuisce il numero di curve, che passa dalle 23 delle scorse stagioni alle 19 di quest’anno, con un abbassamento dei tempi di circa 10 secondi, dall’1:43.033 di Hamilton del 2022 all’1:33.350 del monegasco. Sessione che va in archivio con una doppietta Ferrari. Sainz infatti è secondo a 78 millesimi dal compagno. Terzo posto per Verstappen a poco più di un decimo seguito da Norris. Sotto i due decimi di distacco anche Hamilton. Sesto e leggermente più staccato Russell, a quasi quattro decimi dalla testa. Male le Aston Martin con Alonso ottavo a sei decimi e Stroll fuori dalla top ten. Bene Tsunoda, che è nono in 1:34.042 a sette decimi da Leclerc. Molto lontano Piastri, 19° a due secondi da Norris. Discreta sessione per Lawson, che è 16° a 1,544 dal primo e a un secondo dal compagno Tsunoda. Nei pochi giri dedicati al passo gara bene le Ferrari in 1:38 alto, leggermente meglio delle Red Bull che hanno girato sull’1:39 basso. Sarà importante per la simulazione gata la seconda sessione di libere, che andrà in scena alle 15 ora italiana, un orario più simile a quello di qualifica e gara, in programma domenica alle 14 ora italiana.

1. Leclerc 1:33.350

2. Sainz 1:33.428

3. Verstappen 1:33.476

4. Norris 1:33.522

5. Hamilton 1:33.540

6. Russell 1:33.695

7. Perez 1:33.807

8. Alonso 1:33.974

9. Tsunoda 1:34.042

10. Ocon 1:34.066