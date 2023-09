F1 GP Singapore 2023, previsioni meteo gara oggi: forte rischio pioggia a Marina Bay

Tutto pronto per il GP di Singapore 2023 a Marina Bay, e sulla pista asiatica dove si corre in notturna e dove spesso vi sono condizioni decisamente borderline a livello meteorologico, andiamo allora a consultare le previsioni meteo per la gara di oggi, domenica 17 settembre. Le precipitazioni potrebbero infatti presentarsi e la gara non è detto si svolga interamente in condizioni da asciutto.

Nel dettaglio, alle ore 20 locali, le 14 in Italia, momento in cui prenderà il via la gara in notturna, le condizioni sono parecchio instabili ed è molto alta la possibilità di temporali. Dunque pioggia garantita, o quasi, durante le due ore che spesso rappresentano la durata di questa gara affascinante. La temperatura sarà di 30 gradi, il vento moderato proveniente da sud.

