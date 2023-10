F1 GP Qatar 2023, Sainz: “Tanta fatica, ma non sono sbalordito”

“Un risultato che non mi lascia sbalordito, in questo venerdì ho fatto molta fatica. Qualifiche molto difficili sin dall’inizio, con un posteriore molto instabile e un grip che è mancato. Ho sofferto tantissimo e non sono rimasto sorpreso di aver mancato il Q3”. Lo ha detto Carlos Sainz, pilota Ferrari, dopo le brutte qualifiche del GP del Qatar di F1: “Speriamo di trovare una svolta per il sabato, mentre domenica sarà molto complicato fare una buona gara vista la dodicesima posizione e la difficoltà di effettuare sorpassi su questo tracciato”.